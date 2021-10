Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Ami Yerewolo : Rappeuse Malienne Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

En 2014, elle signe son 1er album autoproduit “Ma naissance”. Véritable femme debout, Ami Yerewolo pousse le milieu du rap malien à la respecter et en 2016, elle reçoit le trophée Femme battente du Mali. textes féministes, flow technique, énergie magnétique… Ami publie “Mon combat” 2ème album fait maison en 2018. Concert suivi d’une rencontre avec l’artiste autour d’un verre offert par la municipalité.

Gratuit, Pass sanitaire en vigueur

Elle consacre sa vir à la musique et l’annonce à ses parents avec “Dakan”, un premier single qui témoigne de la force de caractère et de détermination de celle qui deviendra la 1ère rappeuse malienne Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

2021-10-28T17:30:00 2021-10-28T18:30:00

