Agence nationale de la cohésion des territoires, le vendredi 17 décembre à 11:59

**A l’occasion de la première journée nationale du programme Petites Villes de demain, Jacqueline Gourault ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Brigitte Bourguignon ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé chargée de l’Autonomie, ont conforté la démarche Bien vieillir dans les Petites Villes de demain en annonçant le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt permanent qui facilitera la concrétisation des projets d’habitat inclusif dans les 1600 villes du programme.** L’appel à manifestation d’intérêt permanent s’adresse aux collectivités et porteurs de projet d’habitat inclusif. Cette démarche, portée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la Banque des territoires, soutiendra les projets d’habitat inclusif grâce à un accompagnement sur-mesure : * Une mise en visibilité de terrains prêts à accueillir des projets * Un accompagnement en ingénierie (financement d’études, soutien en montage financier, soutien en montage de projet de vie sociale et partagée) * Un soutien local à la carte **100 projets bénéficieront en 2022 de 1,5 millions d’euros dédiés** Trois relevés des candidatures sont organisés : * 17/12/2021 – 12h * 10/06/2022 – 12h * 23/10/2022 – 12h [Cahier des charges](https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Bien%20vieillir%20AMI%20-%20Cahier%20des%20charges%20-%20VF.pdf) [Déposer une candidature](https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pvd-habitat-inclusif-ami)

