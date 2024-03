AMI.E.S WINEHOUSE X MAGIE NOIRE + DOMAINE DE L’ACCENT Montpellier, vendredi 29 mars 2024.

AMI.E.S WINEHOUSE X MAGIE NOIRE + DOMAINE DE L’ACCENT Montpellier Hérault

Des ami·es, du vin et de la musique… what else ?! Le principe est simplissime et bigrement efficace un·e vigneron·ne invité·e et un·e DJ partagent une même table pour une séance de dégustation très rythmée ou une séance de dancefloor très gustative…

Côté vin

Le Domaine de l’Accent

Le domaine de l’Accent, situé dans le sud de la France en plein cœur de l’appellation Terrasses du Larzac, est une mosaïque à plusieurs étages de vignes, de garrigues et de forêts.

Le domaine est conduit dans le respect des règles de l’agriculture biologique mais surtout, avec bon sens. Chaque intervention est réfléchie, afin de limiter les intrants, l’utilisation de machines agricoles et d’adapter les itinéraires techniques aux besoins de chaque parcelle. La qualité du sol est préservée en combinant l’enherbement spontané, la culture d’engrais vert et l’épandage de compost.

› https://www.domainedelaccent.fr/

Côté musique [MAGIE NOIRE] + Guest

Luca Ruiz

Le Montpelliérain, globe-trotter inconditionnel du vinyle, vous prépare une sélection mêlant intemporels et pépites house & éléctro groovy à souhait.

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

