Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine, l’AMI propose deux journées dédiées au livre, son histoire et sa fabrication, avec une attention toute particulière au jeune public le samedi 16 octobre.

En effet, en s’appuyant sur divers albums, le visiteur, petit ou grand, pourra être acteur de sa découverte. À 14h30, Didier Cornille, auteur de l’album « Bienvenue dans ma maison d’édition ! » propose aux éditeurs en herbe de créer leur propre album tout en visitant les différents bureaux (relecteur, atelier graphique, service des droits…) de ce livre-enveloppe original. À 15h et 16h30, l’AMI propose deux visites ludiques qui révèleront l’origine et les évolutions du livre jeunesse, en s’appuyant sur l’album « Livres », à paraître aux éditions Kilowatts en septembre 2023.

Le musée sera ouvert à ses horaires habituels, de 14h à 17h30. En parallèle des animations jeunesse et famille proposées, toutes les expositions La grande aventure de l’imprimerie, du livre et de la presse, Le chemin vers soi, Jean Anguera et Patrick de Carolis ainsi que Marcel Jacno, typo-graphiste sont ouvertes à la visite libre.

