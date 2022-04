AMI·E·S WINE HOUSE #2 Montpellier, 6 mai 2022, Montpellier.

AMI·E·S WINE HOUSE #2 Montpellier

2022-05-06 – 2022-05-06

Montpellier Hérault

Des ami·es, du vin et de la musique… what else ?! Le principe est simplissime et bigrement efficace : un·e vigneron·ne invité·e et un·e DJ partagent une même table pour une séance de dégustation très rythmée ou une séance de dancefloor très gustative…

Côté DJ : Nyto Basta, révélé il y a quelques années dans les fameuses soirées 75021 à Paris.

Côté vin : le succulent domaine Inebriati et ses 2 petits hectares en biodynamie situés entre Montpellier et Quissac.

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/amies_wine_house

Montpellier

