2022-06-15 – 2022-07-15

Noir, c’est noir, il n’y a plus d’espoir ! Et si on résistait aux prophéties de notre philosophe de la chanson ? Si on convoquait Goya, Manet et Soulages pour réaffirmer que « broyer du noir », « voir tout en noir » et autres expressions idiomatiques ne sont que de pauvres clichés nous rappelant que l’Enfer serait aussi noir que notre désespoir. Les rives sont des lieux de départ et d’arrivée… des points de chute plus ou moins brutaux. Et si, les peindre de nuit, en nuances de noir et de gris, n’était qu’une autre façon de solliciter la lumière et la luminosité de nos regards ?

