Amerrika de Cherien Dabis L’Institut du Monde Arabe Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Le samedi 08 juillet 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. payant

Synopsis

Mouna, divorcée et mère d’un adolescent, est une femme palestinienne enthousiaste et optimiste. Au cœur des territoires occupés, le quotidien est pourtant éprouvant et l’horizon morose.

Et puis un jour, quitter cette vie et aller travailler aux États-Unis devient possible : étrangère en son pays, Mouna peut bien l’être ailleurs. Elle part alors avec son fils Fadi rejoindre sa sœur installée depuis 15 ans au fin fond de l’Illinois. Après le réconfort des retrouvailles, Mouna et Fadi vont devoir trouver leur place dans cette « Amerrika » tant rêvée. Mais les États-Unis, partis en guerre contre le « diable » Saddam, ont une bien étrange conception de l’hospitalité. Il en faudra davantage pour freiner Mouna dans sa quête d’une vie meilleure…

Biographie

Née en 1976 aux États-Unis (Omaha, Nebraska), de parents d’origine palestino-jordanienne, Cherien Dabis est diplômée en communication de l’université de Cincinnati. Elle entame d’abord une carrière d’experte en médias à Washington avant de se consacrer à sa passion pour l’écriture, en signant des articles sur des auteurs américains d’origine arabe, puis par le biais du cinéma. En 2003, elle travaille comme assistante de production sur In the cut de Jane Campion. L’année suivante, elle décroche un Master en Beaux-Arts et cinéma de la Columbia University à New York. Elle démarre sa carrière à la télévision en intégrant l’équipe de scénaristes de la série The L world en 2005 dont elle deviendra coproductrice en 2007. Dans la foulée, elle écrit et réalise son premier court métrage, Make a wish, récit d’une journée dans la vie d’une enfant palestinienne dans les territoires occupés. Celui-ci est sélectionné aux festivals de Sundance, Berlin et Clermont-Ferrand où il remporte le Prix de la Presse et la Mention Spéciale du jury. En 2009, elle réalise son premier long métrage Amerrika. Découvert au festival de Sundance, le film est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes où il reçoit le Prix de la critique internationale (FIPRESCI). En 2013, elle réalise son deuxième long métrage, May in the summer, qui marque ses débuts de comédienne à l’écran.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/cinema/amerrika

