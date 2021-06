Amérique Latine – Union Européenne: une troisième voie pour le monde post-Covid? IMT Mines Albi, 8 juin 2021-8 juin 2021, Albi.

Amérique Latine – Union Européenne: une troisième voie pour le monde post-Covid?

IMT Mines Albi, le mardi 8 juin à 18:30

La crise sanitaire aiguise la confrontation des deux superpuissances chinoise et nord-américaine qui dominent désormais le champ des relations internationales. Mais alors que l’Union Européenne essaye encore de peser dans les affaires du monde, peut-on envisager une convergence entre cette dernière et l’Amérique latine pour constituer une troisième voie dans le monde post-Covid ? À l’occasion de la Semaine de l’Amérique latine, IMT Mines Albi invite Carlos OMINAMI et Christophe VENTURA à débattre sur ce sujet. * Carlos OMINAMI est un économiste chilien docteur de l’Université de Paris X Nanterre. Il a été Ministre de l’Économie lors de la transition démocratique et Sénateur du Chili pendant près de quinze ans. Il est membre du groupe de Puebla, qui réunit des ex-présidents et des intellectuels de l’Amérique Latine progressiste. * Christophe VENTURA, directeur de recherche à l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) et responsable du programme Amérique latine/Caraïbes. Il est l’auteur de « L’éveil d’un continent ». Géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe, il publie régulièrement articles et analyses dans différents journaux et revues. La conférence sera en français et nous proposerons aussi un doublage en espagnol. Retrouvez toutes les informations de l’évènement [ici](https://www.imt-mines-albi.fr/fr/conference-semaine-amerique-latine).

