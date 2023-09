Amerika’N Sound Les Disquaires Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 06 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Avec plus de 25 ans d’histoire, 12 disques d’or, 8 disques de platine, 1 disque de diamant et leurs participations à des nombreux festivals, Amerika’N Sound arrivent aux DSQR !

Amerika’N Sound est un groupe de cumbia Chilien, créée en 1995 à Iquique.

Le groupe de Cumbia Sound a marqué la vague Tropical Chilienne des années 90 et sont le pilier de la cumbia électronique chilienne «Onda Sound».

Avec des succès reconnus comme « haciendo el amor », « cumbia » ou « de aquí pa’ allá » ils parcourent et se font connaître du nord au sud du Chili.

L’année 2015 marque leur retour avec des nouveaux morceaux, LOCA y ATREVIDA – des succès musicaux qui sonnent dans tout le Chili.

Avec plus de 25 ans d’histoire, plus de 20 disques enregistrés, 12 disques d’or, 8 disques de platine, 1 disque de diamant et leurs participations à des nombreux festivals, ils arrivent à la conquête de l’Europe.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



