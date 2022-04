Americanas : les cuivres contre-attaquent ! Parc du haut-fourneau U4, 22 mai 2022, Uckange.

Americanas : les cuivres contre-attaquent !

Parc du haut-fourneau U4, le dimanche 22 mai à 16:00

Besoin d’évasion et d’aventure ? Prenez votre ticket pour les Amériques. En compagnie du sextet de cuivres et de percussions de l’Orchestre National de Metz, vous (re)découvrirez des airs vibrants, alliant nostalgie, passion et dynamisme via une riche sélection : musique de film (John Williams), musique drama (Léonard Bernstein), jazz (Chick Corea), musiques latines (Astor Piazolla et Sonny Kompanek) et mexicaines (Arturo Marquez). Ce sera également l’occasion d’apprécier pleinement la richesse et la chaleur des sonorités d’instruments moins connues du répertoire classique. _En partenariat avec la Cité Musicale de Metz._ _Tarif : 6€_

Musique / tout public

Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00