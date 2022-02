Americana Francophone Cairon, 5 mars 2022, Cairon.

Americana Francophone rue de la mairie Espace des Tilleuls Cairon

2022-03-05 – 2022-03-05 rue de la mairie Espace des Tilleuls

Cairon Calvados Cairon

Venez retrouver Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac pour un concert “Americana Francophone” à Cairon.

Une soirée sur des rythmes de blues, de country, de jazz, de folk…

Venez goûter au plaisir d’un spectacle où les notes et les mots se mêlent et découvrir les compositions en français de Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac.

Source : Mairie de Cairon

Venez retrouver Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac pour un concert “Americana Francophone” à Cairon.

Une soirée sur des rythmes de blues, de country, de jazz, de folk…

Venez goûter au plaisir d’un…

clc.cairon@gmail.com

Venez retrouver Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac pour un concert “Americana Francophone” à Cairon.

Une soirée sur des rythmes de blues, de country, de jazz, de folk…

Venez goûter au plaisir d’un spectacle où les notes et les mots se mêlent et découvrir les compositions en français de Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac.

Source : Mairie de Cairon

rue de la mairie Espace des Tilleuls Cairon

dernière mise à jour : 2022-02-21 par