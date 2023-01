AMERICAN SONGS Sargé-lès-le-Mans, 29 janvier 2023, Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans. AMERICAN SONGS Espace Scélia Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe Rue Didier Pironi Espace Scélia

2023-01-29 – 2023-01-29

Rue Didier Pironi Espace Scélia

Sargé-lès-le-Mans

Sarthe Sargé-lès-le-Mans « American Songs » n’est pas un simple concert de musique chorale; c’est un spectacle complet écrit pour choeur mixte, piano et récitants qui conduit l’auditeur dans des musiques aux sonorités très variées. Elles vont du gospel populaire aux chants traditionnels réarrangés, en passant par le swing et la comédie musicale. Ces langages sonores plongent le spectateur dans un univers riche en évocations et en références musicales, mêlant sons vocaux et instrumentaux (piano, clarinettes, saxophones, batterie). La représentation de « American Songs » comporte plusieurs effets de mise en scène: effets de spatialisation sonore, récits sur fond musical, jeux de lumières, costumes des musiciens: l’aspect visuel est donc particulièrement présent tout au long de ce spectacle. scelia@sargeleslemans.fr Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: SARGE LES LE MANS, Sarthe Autres Lieu Sargé-lès-le-Mans Adresse Sargé-lès-le-Mans Sarthe Rue Didier Pironi Espace Scélia Ville Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans lieuville Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans Departement Sarthe

Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarge-les-le-mans-sarge-les-le-mans/

AMERICAN SONGS Sargé-lès-le-Mans 2023-01-29 was last modified: by AMERICAN SONGS Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans 29 janvier 2023 Espace SCELIA Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans, Sarthe sarthe

Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Sarthe