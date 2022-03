AMERICAN SONGS Champagné Champagné Catégories d’évènement: Champagne

Sarthe

AMERICAN SONGS Salle polyvalente Place de l'église Champagné

2022-04-01 – 2022-04-01

Champagné Sarthe Champagné Le Service Culturel de la ville de Champagné présente : CONCERT du Chœur Résonnances « AMERICAN SONGS de La Louisiane à Broadway » VENDREDI 1ER AVRIL 2022 20h30, salle polyvalente à Champagné Le Choeur Résonnances présente son nouveau spectacle ; des Work Songs primitifs au Gospel enflammé, de la comédie musicale au swing débridé, c’est tout l’esprit de l’Amérique qui est présent, au son du piano jazz et des mélodies populaires les plus célèbres. En prévente dès maintenant au Service Culturel : 02.43.50.90.93 (Pôle Culturel « L’Echappée ») :

lundis, mardis, jeudis, vendredis : 10h à 12h / 15h à 17h (conseillé de téléphoner avant de vous déplacer) :

• 8€ en prévente

• 3€ moins de 15 ans Sur place, le soir du spectacle (sous réserve de places) :

• 10€ le soir du spectacle

• 3€ moins de 15 ans Salle polyvalente Place de l’église Champagné

