American Gospel Quai d’Aiguillon Concarneau, vendredi 29 mars 2024.

American Gospel Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Découvrez l’incroyable expérience qu’est American Gospel en concert, un événement musical débordant d’émotions fortes et de mélodies enchanteresses. Plongez dans l’univers palpitant des plus grands artistes de gospel américain et préparez-vous à être transporté par leurs voix puissantes, leurs harmonies étourdissantes et leurs performances scéniques à couper le souffle, qui captivent le public du monde entier depuis des décennies. Les concerts d’American Gospel offrent un moment de communion unique, où le public est invité à partager la spiritualité, l’histoire et la beauté de ce genre musical intemporel. Ne manquez pas l’opportunité de vivre une soirée magique et inoubliable, et réservez dès maintenant vos places pour assister à ce rendez-vous incontournable des passionnés de gospel et de musique en général.

Proposé par Arsenal Productions

Billetterie dans les réseaux ticketmaster et France billet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Quai d’Aiguillon CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

L’événement American Gospel Concarneau a été mis à jour le 2024-02-09 par OTC CCA