American Fox Festival Châteaurenard, samedi 18 mai 2024.

American Fox Festival Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Un Week-end Américain inédit au cœur de Châteaurenard.



Un événement qui mêlera Musiques, shows, danses, jeux, motos afin de plonger Châteaurenard au cœur des Etats-Unis.

Samedi Fox Machine

Ouverture du site 10h

– Arrivée du défi des 999

un défi personnel réaliser 999 km en 24h dans le sud de la France à travers des plaines, des cols et des lacs vous offrant des paysages spectaculaires.

Il ne s’agit pas d’une course mais de réaliser un trajet de 999 km en 24h ! 200 participants en Harley-Davidson.

– Concert de sacred groove 12h

– Animations de cheerleaders

– Départ du défi des 999 14h, animé par les cheerleaders + départ balade moto

– 16h Ouverture des arènes pour le rodéo

– 18h Début du rodéo show dans les arènes

– Concert de dust on earth 20h

– Concert de willcox band 21h30



Dimanche a la conquête des terres de Provence

Ouverture du site 10h

– Début des animations, parade , balades à poneys..

– Concert macadam farmer 12h

– 15h00 Grande parade, cow-boys, indiens, chevaux..

– 16h00 Départ des balades moto.

– 18h-20h Rodéo show dans les arènes.

– Concert de Kim Melville 20h

– Concert de Laura Cox 21h30



Lundi Vintage Vibe Day

Ouverture du site 10h

– 10h Baptême Harley

– Tout au long de la matinée, défilés pin-up, spectacles…

– Concert de miss dey 12h.

– 14h Concours pin-up / mini pin-up / gentlemen.

– 16h Dernier concert.



Tout au long des journées et soirées, les stands seront présents, le village enfants, le village Food-truck ainsi que le Saloon Tattoo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Centre ville

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@olympeorganisation.com

