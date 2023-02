American Fox Festival Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Jeudi 18 Mai :

14h : Ouverture au public –expos, stands, animations toute la journée.

18h : Danse Country.

19h à 0h : Apéro Concert. British Legends (reprises Beatles, Rolling Stones), Les Infidèles (Pop Française), DJ Rock.



Vendredi 19 Mai :

8h30 : Ouverture au public –expos, stands, animations toute la journée.

10h/12h : Baptême + Balade.

12h/14h : Concert –Route 66 (Rockabilly).

14h/18h : Animations, stands, danse Country.

16h : Défilé Véhicules militaires.

18h/19h : Parades (véhicules anciens, motos, véhicules américains, majorettes…).

19h : Apéro Concert : Osiris (Cover Oasis), La Section (Reprises Rock), Powerage (Cover AC/DC).



Samedi 20 Mai :

8h30 : Ouverture au public –expos, stands, animations toute la journée

10h/12h : Parade.

11h : Country.

12h/14h : Hakufen Band (Reprises Rock), Garret Edwards (CoverU2).

14h/18h : Animations, accueil des enfants, défilés…

14h/16h/18h : Stunt (acrobaties en moto) sur le MIN.

17h/ 19h : Country et Parades (véhicules anciens, motos, véhicules américains, majorettes…).

19h/21h : Rodéo dans les Arènes.

19h/0h : Apéro Concert : Docteur Phil (Reprises Rock), Manu Lanvin (Blues/Rock), The Mullin’s (Rock Irlandais).



Dimanche 21 Mai :

8h30 : Ouverture au public.

10h/12h : Bénédiction + Balade.

12h/15h : Concert Repas (DJ Bubu).

15h : Fermeture des portes. Un Week-end Américain inédit au cœur de Châteaurenard.



Un événement qui mêlera : Musiques, shows, danses, jeux, motos afin de plonger Châteaurenard au cœur des Etats-Unis. +33 4 90 24 35 35 http://www.chateaurenard.com/ Châteaurenard

