Le Creusot Saône-et-Loire Ambiance western au Parc des Combes !

Tous les jours, attaque du train par les indiens toutes les 1/2 heures.

Spectacles en après-midi et animation pour les enfants.

Nocturne le 23 juillet jusqu’à minuit. info@parcdescombes.com +33 3 85 55 26 23 http://www.parcdescombes.com/ Ambiance western au Parc des Combes !

