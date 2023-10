Projection Transition – Festival de ciné-débat american cosmograph Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Projection Transition – Festival de ciné-débat american cosmograph Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse. Projection Transition – Festival de ciné-débat 17 – 19 novembre american cosmograph Le festival de ciné-débat Projection Transition est de retour pour une nouvelle édition ! Du 17 au 19 novembre 2023, aux cinémas Utopia Tournefeuille et American Cosmograph, venez découvrir ou redécouvrir avec un nouveau regard 6 films grand public – Gagarine, Fight Club, Les Temps modernes, Captain Fantastic, 12 Hommes en colère, Même la pluie – pour construire un monde meilleur. Si vous aussi, vous avez envie de parler de climat, d’environnement, de transition mais aussi de courage, de vivre ensemble, de justice sociale et sociétale, de mobilisation, alors venez écouter et rencontrer nos speakers ! Plus d’infos sur la programmation et la billetterie : www.projectiontransition.fr american cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://projectiontransition.fr/ »}] [{« link »: « http://www.projectiontransition.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T11:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T23:59:00+01:00
american cosmograph
24 Rue Montardy, 31000 Toulouse
Toulouse 31000

