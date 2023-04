Grindhouse Paradise American Cosmograph Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Grindhouse Paradise American Cosmograph, 13 avril 2023, Toulouse. Grindhouse Paradise 13 – 16 avril American Cosmograph Séances à l’unité (vente sur place uniquement) 7€ ; 4,50€ | Pass festival à 59€ (en vente jusqu’au 9 avril) 4e édition du festival Depuis sa création en 2020, le Festival Grindhouse Paradise s’attache à défendre les genres cinématographiques qui flirtent avec les limites de la réalité et du rationnel. Fantastique, science-fiction, horreur, thriller… la programmation met en lumière des longs métrages dont l’âme est ancrée dans le surnaturel, l’irréel, l’onirisme ainsi que le réalisme magique ou horrifique. Les programmateurs font le pari d’orienter leurs choix vers des productions indépendantes, des cinématographies pas ou peu connues en France, et de soutenir le travail de réalisateurs émergents (la section compétitive est constituée de premiers longs métrages). Programmation Jeudi 13 avril : À 19h30 : projection de Soft & Quiet Vendredi 14 avril : À 11h : projection de La Piedad

À 14h : projection de Mad God

À 16h : projection de Watcher

À 19h : projection de La Gravité, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Cédric Ido, invité du festival

À 21h45 : projection de Megalomaniac Samedi 15 avril : À 11h : projection de Skinamarink

À 14h : projection de Good Boy

À 16h : projection de Lola

De 17h à 19h : séance de dédicaces avec l’auteur illustrateur Alex W. Inker, invité du festival (à la Librairie Ombres Blanches)

À 19h : projection de The Origin, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Andrew Cumming et la scénariste Ruth Greenberg, invités du festival

À 21h45 : projection de The Spine of Night

À 23h45 : projection de Let the Wrong One In Dimanche 16 avril : À 11h : projection de Dawn Breaks Behind the Eyes

À 14h30 : projection de Assault (« Shturm« )

À 16h45 : projection de Invasion Los Angeles (« They Live« ), précédée d’une rencontre avec Frédéric Thibaut, spécialiste du cinéma fantastique et invité du festival

À 19h : projection de Missing (« Sagasu« ) Tous les films (sauf productions françaises) sont projetés en VOSTFR (version originale sous-titrée français). Détails de la programmation sur le site web du festival American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 22 11 https://www.american-cosmograph.fr [{« link »: « https://grindhouseparadise.fr/ »}] Fondé en 1907, ce cinéma d’arts et d’essai est situé en plein cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole et de la place Wilson. Métro : ligne A – station Capitole ou Jean Jaurès, ligne B – station Jean Jaurès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

