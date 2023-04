Ciné-débat « Viendra le feu » American Cosmograph Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ciné-débat « Viendra le feu » American Cosmograph, 6 avril 2023, Toulouse. Ciné-débat « Viendra le feu » Jeudi 6 avril, 20h30 American Cosmograph Sur réservation « Viendra le feu » de Olivier Laxe Synopsis : Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région. La projection sera suivie d’un échange : avec Vincent Souladié Maître de Conférences en Histoire et Esthétique du Cinéma et des sapeurs-pompiers du SDIS 31.

Réservation auprès du cinéma : https://www.american-cosmograph.fr En lien avec la thématique de l’exposition Feux, mégafeux du Quai des Savoirs.

Partenaires : cinéma American Cosmograph Tarif American Cosmograph

Début de la sécance : 20h30

Début de la sécance : 20h30

Durée : 2h — Crédit image : « Viendra le feu » – Pyramide Films American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France

