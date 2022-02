American Contra Dance in Paris Annexe de la Mairie du 14ème,Paris (75)

Annexe de la Mairie du 14ème, Paris (75), le samedi 12 mars à 16:30

Les contra danses de la Nouvelle Angleterre sont dynamique et moderne, elles combinent les danses irlandais/écossaises/anglaises/françaises avec des nouveaux éléments — bluegrass/oldtime ou encore techno/rock. Puisque le “caller” répète les pas pendant la danse, les Contra Danses s’apprennent très très vite ! Le 12 mars, nous accueillons le caller célèbre, Will Mentor,, du Vermont et le duo Light Reaction (Kathleen & Jim Fownes, fille et père) ! Leçon 16h30-17h, danse 17h-19h, buffet participatif 19h-20h, bal 20h-22h. Venez seul, avec vos ami(e)s, en couple, ou encore en famille ! Danseurs débutants ou expérimentés, vous êtes tous très bienvenus ! *source : événement [American Contra Dance in Paris](https://agendatrad.org/e/35265) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10

organisé par Laurette Tuckerman
Annexe de la Mairie du 14ème,Paris (75)
12, Rue Pierre Castagnou Annexe de la Mairie du 14ème, 75014 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T16:30:00 2022-03-12T22:00:00

Détails Autres Lieu Annexe de la Mairie du 14ème,Paris (75) Adresse 12, Rue Pierre Castagnou Annexe de la Mairie du 14ème, 75014 Paris, France lieuville Annexe de la Mairie du 14ème,Paris (75)

