Visite de l'Eglise américaine de Paris

Visitez le Sanctuaire de l'Église Américaine à Paris. C'est la première église américaine établie en dehors des États-Unis. Construit en 1931, l'immeuble est situé au 65, Quai d'Orsay, dans le 7ème arr.

Vous verrez les splendides vitraux et les deux vitraux de Tiffany, ainsi que l'orgue Beckerath, et notre magnifique chaire.

American church in Paris – Église américaine de Paris
65 quai d'Orsay
75007 Paris

Première église américaine fondée en dehors du territoire des États-Unis, construite en 1931. Aujourd'hui, l'église a une congrégation internationale, avec plus de 40 nationalités différentes et 30 confessions représentées.

M8, M13 Invalides, M9 Alma-Marceau
RER C Pont-de-l'Alma, Invalides
Bus 28, 63, 80, 92

Samedi 16 septembre, 10h00-17h00

