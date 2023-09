TOUSSAINT À L’ AMERICAN CEMETERY American Cemetery Thiaucourt-Regniéville, 1 novembre 2023, Thiaucourt-Regniéville.

Thiaucourt-Regniéville,Meurthe-et-Moselle

Venez fleurir la tombe d’une des 4 153 personnes qui y reposent et repartez avec son histoire.

Gratuit, sur réservation.

Nous invitons les visiteurs à amener leur propres fleurs.. Tout public

Mercredi 2023-11-01 09:00:00 fin : 2023-11-01 16:30:00. 0 EUR.

American Cemetery Route de Verdun

Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and put flowers on the grave of one of the 4,153 people buried there, and leave with their story.

Free, reservation required.

Visitors are invited to bring their own flowers.

Venga a depositar flores en la tumba de una de las 4.153 personas enterradas allí, y váyase con su historia.

Gratuito, previa reserva.

Los visitantes pueden llevar sus propias flores.

Kommen Sie und blühen Sie das Grab einer der 4 153 Personen, die hier ruhen, und nehmen Sie ihre Geschichte mit nach Hause.

Kostenlos, nach vorheriger Anmeldung.

Wir laden die Besucher ein, ihre eigenen Blumen mitzubringen.

Mise à jour le 2023-09-20 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME