American Camp et Stage Golf Golf de la Boulie Buc, lundi 8 avril 2024.

American Camp et Stage Golf Stages jusqu’au mois d’août, pour les enfants de la maternelle à la première :

• American Camp : art, language, sport, musique

• Sport Camp : Baseball, basketball, soccer, us football

• Stage de golf 8 avril – 28 juin Golf de la Boulie Pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire en ligne via le site SSWP ou sinon à l’accueil du golf afin d’avoir plus d’informations. La semaine : 550€/ La journée : 120€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:30:00+02:00 – 2024-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T09:00:00+02:00 – 2024-06-28T16:30:00+02:00

Les dates de stage :

8-12 avril

24-28 juin

1-5 juillet

8-12 juillet

15-19 juillet

22-26 juillet

19-23 août

26-30 août

De 3 à 11 ans

En anglais

Activités sportives et ludiques

Avec encadrants diplômés

Petit-déjeuners et déjeuners inclus

Secondaire

De 12 à 17 ans

En anglais

Cours académiques d’anglais

Activités sportives

Avec encadrants diplômés

Petit-déjeuners et déjeuners inclus

Sports Camps

De 7 à 17 ans

En anglais

Stage ciblé sur les activités sportives avec 3 sports par jour

Petit-déjeuners et déjeuners inclus

Stage de golf

De 7 à 17 ans

En français

Stage 100% golf avec groupes répartis par âge et par niveau

Avec enseignant de la Boulie, diplômé d’état

Petit-déjeuners et déjeuners inclus

Golf de la Boulie Route du Pont Colbert – 78000 Versailles Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « golfdelaboulie@rcf.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139505941 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.sswp.fr/index.php/activites/camps/rcf-camps-fev-avr-ete-2024/ »}]