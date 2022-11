American Berry Custom Roussines Roussines Catégories d’évènement: Indre

Indre Roussines Festiv’musique organise un weekend consacré à l’Amérique : country, concert rock, motos, trucks et voitures de collection. Restauration sur place et possibilité d’hébergement sur réservation. Festiv’musique organise un weekend consacré à l’Amérique : country, concert rock, motos, trucks et voitures de collection. +33 6 01 79 78 73 Festiv’musique

