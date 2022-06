Américaines Solitudes – Exposition Photos Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: 40150

Soorts-Hossegor 40150 Grand portraitiste de presse — il publie régulièrement dans Le Monde, Libération, Rolling Stones, etc. — Jean-Luc Bertini, 52 ans, a sillonné les États-Unis pendant dix ans pour documenter le territoire et capturer les âmes des auteurs qu’il admire (Richard Ford, Jim Harrison, Tom Wolfe), au fil de 10 voyages réalisés sur 10 ans. Exposée dans les murs de la galerie, sa série « Américaines Solitudes » sera confrontée à plusieurs photographies de Walker Evans et Raymond Depardon, issues de la collection du FRAC Nouvelle-Aquitaine. Un contre-champ qui rend hommage à l’histoire du « tableau photographique américain », que Bertini renouvelle à sa manière, délicate, inventant ce que le critique Gilles Mora appelle une « poétique de l’isolement ». Jean-Luc Bertini sera à Soorts-Hossegor du 8 au 11 juin (interview sur demande).

