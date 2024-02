AMERICA LA LUNA NEGRA Bayonne, vendredi 31 mai 2024.

Une Diva sûre d’elle, émotive et égocentrée. Une pianiste maternelle et habituée aux débordements de sa Diva. Attention toutefois que la goutte ne fasse pas déborder le vase !Les artistes, défendant un corpus incroyable, se laissent happer et transformer par les émotions qu’elles convoquent, et les rires fusent, portés par cette musique si vivante et légère. Un spectacle « champagne », faisant pétiller les bulles de Gershwin, Bernstein, Joplin, Colman, Weill, Charlie Chaplin…Entre opéra et jazz, « America ! » déploie un éventail de curiosités, avec en bonus une création toute récente alliant musique country et opéra.Laissez-vous emporter dans un voyage à travers les États-Unis des XIXème et XXème siècles. Une bouffée de fraîcheur, une brassée de bonne humeur et une bonne dose de talent : voici la recette explosive du spectacle « America ! »

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64