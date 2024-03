America! Barbara Hannigan Maison de la Radio et de la Musique Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 22h00

Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assistez au concert symphonique avec Barbara Hannigan

Ni Broadway ni Hollywood. Aux feux de la rampe et aux paillettes, l’Amérique de ce concert préfère les non-dits, les zones grises. Les atmosphériques Three Places in New England de Charles Ives interrogent l’évanescent Quiet City de Copland, Knoxville, Summer of 1915 de Samuel Barber diffuse une mélancolie voilée, et répond au Porgy and Bess aigre-doux de Gershwin visé par Robert Russell Bennett. Une psychanalyse en musique de l’Oncle Sam selon le docteur Hannigan.

AARON COPLAND

Quiet City

CHARLES IVES

Three Places in New England

SAMUEL BARBER

Knoxville : Summer of 1915

GEORGE GERSHWIN

Porgy and Bess, suite (arrangement Robert Russell Bennett)

LIV REDPATH soprano

GUILLAUME JEHL trompette

STÉPHANE SUCHANEK cor anglais

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

BARBARA HANNIGAN soprano et direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/america-barbara-hannigan contact.billeterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877791449

