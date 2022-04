AMER LECTURE/MUSIQUE Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Frontignan Hérault Une jeune femme et sa grand-mère. Une promesse qu’elle ne peut honorer : ramener ses cendres en Algérie.

Une traversée empêchée car depuis 50 ans, il y a des choses qui n’ont pas été réglées dans cette famille, mais aussi par ce legs de l’histoire que représente la relation entre la France et l’Algérie.

Aujourd’hui encore, la guerre d’Algérie est vive dans les mémoires.

Sur inscription uniquement au 04 99 57 85 00.

