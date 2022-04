AMER | AMER d’Elsa Rauchs et Jérôme Michez Théâtre du CWB|Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AMER | AMER d’Elsa Rauchs et Jérôme Michez Théâtre du CWB|Paris, 19 mai 2022, Paris. Le jeudi 19 mai 2022

de 20h00 à 21h00

. payant Plein : 10€ / Réduit : 8€ / Gpe : 5€ (5 pers. mini)

AMER | AMER propose un jeu pour deux inconnu.e.s, dense et fragile, entre performance et théâtre. C’est une relation qui naît sous nos yeux entre Tom et un.e invité.e du public. Lui est déjà là, et il l’attend. « Elle » le rejoint depuis sa place dans la salle, pour être sa mère. « Elle », ou un.e autre – on ne sait pas. Il lui apprend les gestes, les regards, les quelques paroles. Il.elle.s recommencent. Il.elle.s répètent.

C'est l'histoire d'une étreinte, une étreinte dans une voiture. Il.elle.s n'arrivent pas tout à fait à se dire au-revoir, ce soir-là. Derrière les quelques mots échangés, il y a quelque chose qui veut se dire et qui reste en suspens. Peut-être un je t'aime, peut-être autre chose ; mais il faut aller à ses affaires et chacun.e le sait. Puis ça recommence. Théâtre du CWB|Paris 46 rue Quincampoix 75004 Paris Contact : https://cwb.fr/agenda/amer-amer-d-elsa-rauchs-et-jerome-michez 0153019696 reservation@cwb.fr

