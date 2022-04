AMER | AMER d’Elsa Rauchs et Jérôme Michez Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Paris Catégorie d’évènement: Paris

C’est une relation qui naît sous nos yeux entre **Tom** et **un.e invité.e du public.** Lui est déjà là, et il l’attend. « Elle » le rejoint depuis sa place dans la salle, pour être sa mère. « Elle », ou un.e autre – on ne sait pas. Il lui apprend les gestes, les regards, les quelques paroles. Il.elle.s recommencent. Il.elle.s répètent. C’est l’histoire d’une étreinte, une étreinte dans une voiture. Il.elle.s n’arrivent pas tout à fait à se dire au-revoir, ce soir-là. Derrière les quelques mots échangés, il y a quelque chose qui veut se dire et qui reste en suspens. Peut-être un je t’aime, peut-être autre chose ; mais il faut aller à ses affaires et chacun.e le sait. Puis ça recommence.

Plein tarif : 10€ / Réduit : 8€ / Gpe : 5€ (5 pers. mini)

