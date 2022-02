AMER Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Le collectif ARGOS est parti à la rencontre des peuples côtiers du monde entier qui subissent un accaparement de leurs eaux. Surpêche, exploitations minières ou technologiques, pollutions diverses, etc… De l’Alaska à l’Indonésie, de la France au Gabon, un tour du monde saisissant sur les problématiques et solutions apportées dans ce domaine.

exposition incluse dans le cadre d’une visite payante de l’abbaye

Exposition du collectif ARGOS liée à la problématique de l’eau et des impacts de l’Homme sur cette ressource naturelle. Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

