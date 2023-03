Espaces magiques à la CCVVS Amenucourt Amenucourt Catégories d’Évènement: Amenucourt

Val-d'Oise

Espaces magiques à la CCVVS Amenucourt, 21 mars 2023, Amenucourt. Espaces magiques à la CCVVS 21 et 23 mars Amenucourt Venez découvrir nos espaces magiques !

Au programme: loto géant, tente lumineuse, immersion dans la nature et découverte des sens.

Un musicien sera également présent pour jouer de la musique et vous faire participer.

Pour accompagner ces espaces pleins de surprise, un goûter partagé vous est proposé. Amenucourt Amenucourt Amenucourt 95510 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T16:00:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00

2023-03-23T16:00:00+01:00 – 2023-03-23T19:00:00+01:00

