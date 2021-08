Amenra • Jo Quail | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 14 avril 2022, Genève.

[ Amenra ] Post-metal, Sludge metal, Post-hardcore, Doom metal (BE) Le cœur d'Amenra est jonché de contrastes, leur première prière et leur célébration de messe datant depuis plus de 15 ans. L'obscurité tourmentée a toujours coexisté avec une beauté lumineuse, des impacts tonitruants suivis instantanément de subtilités frêles et délicates. Leur art vient du plus profond de l'âme des musiciens, ils sont capables d'établir un lien avec leur auditoire plus profond que n'importe quel autre groupe, car ils sont en connexions directes de cœur à cœur. Ainsi, cette douleur, cette peine, et ces moments de joie fugaces, viennent de ces cœurs. [ Jo Quail ] Cellist (UK) Jo Quail est une compositrice et violoncelliste virtuose de renommée internationale originaire de Londres, au Royaume-Uni. Aussi à l'aise sur scène qu'en solo, avec des groupes ou en collaboration avec chœur et orchestre, elle associe une maîtrise éloquente de son instrument à des techniques de bouclage innovantes pour réaliser sa musique complexe et évocatrice pour un public du monde entier.

Sur place CHF 38.-, Prélocs CHF 35.-, Membres PTR CHF 18.-

