Amenra + Bruit ≤ + Palecoal Metronum, 15 avril 2022, Toulouse.

Metronum, le vendredi 15 avril à 20:00

### Concert Même si fortement influencé par les formations phares du mouvement (Isis, Neurosis, Cult Of Luna) Amenra développe pourtant une lourdeur extrême et sa propre personnalité. Du côté de BRUIT ≤ on trouve des compositions intenses où se mélangent post-rock, éléments électroniques et arrangements classiques. Bouillonnant, shoegaze, viscéral et hardcore, PALECOAL s’inscrit dans ce mouvement post-frénésie, autrefois punk et aujourd’hui encore en recherche de rupture totale. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://openagenda.com/agendas/93022656/embeds/63781509/events/90173364?lang=fr) ### ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 15 avril 2022 de 20h à 23h * Ouverture des portes à 19h30

Tarif : 25€

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T22:59:00