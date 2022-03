AMENRA + BRUIT ≤ + PALECOAL au Metronum Le Metronum, 15 avril 2022, Toulouse.

AMENRA + BRUIT ≤ + PALECOAL au Metronum

Le Metronum, le vendredi 15 avril à 20:00

Amenra (Doom/Sludge/Hardcore – Belgique) [http://www.churchofra.com/](http://www.churchofra.com/) [https://churchofra.bandcamp.com/](https://churchofra.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/user/syndromechurch](https://www.youtube.com/user/syndromechurch) A-t’on réellement besoin de présenter AMENRA ? Le dernier passage du groupe à Toulouse au Rex était d’une lourdeur sans précédent dixit Alex (régisseur du Rex) : « C’est la branlée ». Oui AMENRA ça pèse de ouf en live et ça personne ne peut dire le contraire. Pour les fans de Neurosis, Cult of Luna et Celeste. BRUIT ≤ (Post-Rock/Modern Classical – France) [https://www.facebook.com/bruitofficial](https://www.facebook.com/bruitofficial) [https://www.instagram.com/bruit_official/](https://www.instagram.com/bruit_official/) [https://bruitofficial.bandcamp.com/](https://bruitofficial.bandcamp.com/) BRUIT ≤ est un quatuor français de musique instrumentale. Émergeant des cendres de plusieurs formations pop, le projet est né de l’envie de ses membres de tourner le dos aux majors en renouant avec un processus de création sans contrainte. Au départ, le projet est une sorte de laboratoire sonore qui fait ses expériences en studio, développant des compositions instrumentales intenses où se mélangent post-rock, éléments électroniques et arrangements classiques. BRUIT ≤ sort avec Elusive Sound son premier EP “Monolith” à l’automne 2018. Par la suite, le groupe part pour une tournée en France et en Belgique, partageant la scène avec des groupes comme Shy Low, SLIFT, The Black Heart Rebellion, Silent Whale Becomes A Dream, Jean Jean, Endless Dive, Poly-Math, Orbel ou A Burial At Sea. BRUIT ≤ se concentre alors sur la composition et la production de leur premier album complet. “The machine is burning and now everyone knows it could happen again” est sorti en digital le 2 avril 2021 en attendant le format vinyle en préparation chez le label Pelagic Records (MONO, envy, …) en 2022. PALECOAL (Post Punk/Cold Wave – France) [https://www.facebook.com/palecoal](https://www.facebook.com/palecoal) [https://www.instagram.com/palecoal](https://www.instagram.com/palecoal) [https://palecoal.com/](https://palecoal.com/) Pour une époque sur le fil du rasoir, P A L E C O A L pose ici un point de bascule refusant l’équilibre. Car il est question ici de se réapproprier politiquement les créations, qu’elles soient sonores ou picturales, à travers une démarche qui ne peut être que radicale. Bouillonnant, shoegaze, viscéral et hardcore P A L E C O A L s’inscrit dans ce mouvement post-frénésie, autrefois punk et aujourd’hui encore en recherche de rupture totale. Lieu : Le Metronum Ouverture des portes à 19h30 Billetterie : [https://noiser.festik.net/](https://noiser.festik.net/)

25 € (hors FDL) – https://noiser.festik.net/

Noiser, en accord avec Garmonbozia Inc. présente Amenra + Bruit + Palecoal au Metronum le 15 avril !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T23:00:00