Amène ton coussin / Ekarri zure kuzina

Amène ton coussin / Ekarri zure kuzina, 28 juillet 2022, . Amène ton coussin / Ekarri zure kuzina



2022-07-28 14:00:00 – 2022-07-28 14:30:00 Antoine Bellanger, l’atelier dans l’ombre. Venez écouter, somnoler, vous endormir dans la fraîcheur de l’atelier d’Axuri’arte en écoutant un paysage sonore du Pays Basque.

Zatozte Axuri’arteko tailerraren freskotasunean soini esperientza bat izatera, lokartzera, amestera… Euskal Herriko soinu-paisaia bat entzunez. Antoine Bellanger, l’atelier dans l’ombre. Venez écouter, somnoler, vous endormir dans la fraîcheur de l’atelier d’Axuri’arte en écoutant un paysage sonore du Pays Basque.

Zatozte Axuri’arteko tailerraren freskotasunean soini esperientza bat izatera, lokartzera, amestera… Euskal Herriko soinu-paisaia bat entzunez. Antoine Bellanger, l’atelier dans l’ombre. Venez écouter, somnoler, vous endormir dans la fraîcheur de l’atelier d’Axuri’arte en écoutant un paysage sonore du Pays Basque.

Zatozte Axuri’arteko tailerraren freskotasunean soini esperientza bat izatera, lokartzera, amestera… Euskal Herriko soinu-paisaia bat entzunez. dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville