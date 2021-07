Béziers Béziers Béziers, Hérault AMENE TA CHAISE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

AMENE TA CHAISE Béziers, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Béziers. AMENE TA CHAISE 2021-07-06 19:00:00 – 2021-07-06

Béziers Hérault Amène ta chaise passe en mode festival !

2 programmes originaux de courts-métrages seront présentés lors des soirées de gala, sélectionnés par un jury de 150 biterrois de tous âges.

Dès 19h, venez profiter en famille des animations proposées par les maisons de quartiers, faites une photo souvenir à la caravane sténopée de Surveyor1 et visitez la roulotte à images des Trucs en Scope.

Entrée libre. Animations dès 19h et projection d’un film en plein air à la tombée de la nuit.

Pensez à prendre votre chaise !

Entrée libre.

