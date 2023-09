Concours de joutes d’improvisation Xilaba – Eskukula/Ez Dok 5 Amenduzeko Eihera Amendeuix-Oneix, 30 septembre 2023, Amendeuix-Oneix.

Amendeuix-Oneix,Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de joutes d’improvisateurs du Pays Basque Nord. Groupe C / Taldeka:

-Eskukula : Pettan Prebende, Bittor Thikoipe, Ramuntxo Christy, et Paul Moal.

-Ez dok 5 : Maddi Sarasua, Battitt Crouspeyre, Oier Urreizti, Xermin Camblong, Joana Itzaina.

Bertso-Afaria..

Amenduzeko Eihera

Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



North Basque Country improvisers’ jousting tournament. Group C / Taldeka:

-Eskukula: Pettan Prebende, Bittor Thikoipe, Ramuntxo Christy, and Paul Moal.

-Ez dok 5: Maddi Sarasua, Battitt Crouspeyre, Oier Urreizti, Xermin Camblong, Joana Itzaina.

Bertso-Afaria.

Torneo de justas de improvisadores en Iparralde. Grupo C / Taldeka:

-Eskukula: Pettan Prebende, Bittor Thikoipe, Ramuntxo Christy y Paul Moal.

-Ez dok 5: Maddi Sarasua, Battitt Crouspeyre, Oier Urreizti, Xermin Camblong, Joana Itzaina.

Bertso-Afaria.

Ein Turnier für Improvisationskünstler aus dem nördlichen Baskenland. Gruppe C / Taldeka:

-Eskukula: Pettan Prebende, Bittor Thikoipe, Ramuntxo Christy, und Paul Moal.

-Ez dok 5: Maddi Sarasua, Battitt Crouspeyre, Oier Urreizti, Xermin Camblong, Joana Itzaina.

Bertso-Afaria.

