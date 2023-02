AMENAGER MON JARDIN AU NATUREL CPIE de Gâtine Poitevine, 24 mars 2023, Les Châteliers .

AMENAGER MON JARDIN AU NATUREL

6 rue du Jardin des Sens CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers Deux-Sevres CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens

2023-03-24 10:00:00 – 2023-03-24 16:30:00

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens

Les Châteliers

Deux-Sevres

Comment faire de son jardin un écosystème performant et fonctionnel ? A l’aide de l’outil « j’invente mon jardin » et grâce à la visite de jardin, vous repartirez avec des clefs pour bien préparer votre sol et savoir l’enrichir, associer les cultures, prévoir vos rotations, économiser l’eau, ou limiter les adventices et accueillir les auxiliaires.

Comment faire de son jardin un écosystème performant et fonctionnel ? A l’aide de l’outil « j’invente mon jardin » et grâce à la visite de jardin, vous repartirez avec des clefs pour bien préparer votre sol et savoir l’enrichir, associer les cultures, prévoir vos rotations, économiser l’eau, ou limiter les adventices et accueillir les auxiliaires.

+33 5 17 31 01 29 CPIE de Gâtine Poitevine

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers

dernière mise à jour : 2023-02-20 par