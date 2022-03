Aménagement et préparation du jardin partagé Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Aménagement et préparation du jardin partagé Matour, 26 mars 2022, Matour. Aménagement et préparation du jardin partagé Route de la Clayette Maison des patrimoines Matour

2022-03-26 – 2022-03-26 Route de la Clayette Maison des patrimoines

Matour Saône-et-Loire Venez vous joindre à l’équipe de bénévoles et prendre part à l’aménagement et la préparation du jardin partagé ! Moment de convivialité assuré ! contact@villagesolidaires.fr https://www.scmb71.com/villages-solidaires Venez vous joindre à l’équipe de bénévoles et prendre part à l’aménagement et la préparation du jardin partagé ! Moment de convivialité assuré ! Route de la Clayette Maison des patrimoines Matour

