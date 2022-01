Aménagement de la salle de lecture SA MNA Lillers Lillers Catégories d’évènement: Lillers

Aménagement de la salle de lecture SA MNA Lillers, 21 janvier 2022, Lillers. Aménagement de la salle de lecture

SA MNA Lillers, le vendredi 21 janvier à 14:00

Aménagement du coin lecture du service à destination des Mineurs Non Accompagnés. Préparation d’un coin lecture et échanges autour des contes des pays dont sont originaires les jeunes du service.

Réservés aux Mineurs Non Accompagnés

Aménagement du coin lecture du SA MNA SA MNA Lillers 33 rue de pernes 62190 Lillers Lillers Pas-de-Calais

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T15:00:00

