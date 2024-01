Améliorer votre présence en ligne Espace le 4ème Genève, jeudi 15 février 2024.

Améliorer votre présence en ligne Conseils pour rendre vos posts plus accessibles sur les réseaux sociaux Jeudi 15 février, 17h00 Espace le 4ème Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T17:00:00+01:00 – 2024-02-15T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T17:00:00+01:00 – 2024-02-15T19:00:00+01:00

L’accessibilité sur le web touche beaucoup plus de personnes qu’on ne le pense. Lecture de vidéos sans le son grâce aux sous-titres, lisibilité de slides instagram avec des bonnes tailles de textes et des bons contrastes… On utilise les réseaux sociaux tous les jours, mais savez-vous que les personnes en situation de handicap le font aussi ? Comment faire pour que vos contenus sur Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ou même TikTok soient accessibles au maximum de monde ?

Venez le découvrir dans cet atelier dispensé par Céline, spécialiste en communication et malvoyante de naissance. Vous y découvrirez toutes les bonnes pratiques et les meilleures astuces à adopter.

Espace le 4ème Place des Trois-Perdrix 5 Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}]

123rf