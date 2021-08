Nantes Hospi Grand Ouest Loire-Atlantique, Nantes Améliorer le quotidien à l’hôpital grâce au design Hospi Grand Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Améliorer le quotidien à l’hôpital grâce au design Hospi Grand Ouest, 18 septembre 2021, Nantes. 2021-09-18

Horaire : 11:00 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Passer ses journées à l’hôpital, ce n’est pas toujours facile. Pour les soignant·e·s comme pour les patient·e·s et leurs familles, le quotidien comporte son lot d’obstacles, d’angoisses, de pertes de temps, d’incompréhensions… C’est pourquoi il nous parait essentiel de repenser les outils qui peuvent améliorer leurs parcours et les accompagner dans les soins, notamment à l’aune de l’essor du numérique. Le design permet d’identifier les besoins et surtout de concevoir des solutions adaptées. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas réservé aux spécialistes ! Dans le cadre de cette journée, nous vous proposons à la fois de découvrir le potentiel du design pour améliorer le quotidien à l’hôpital, mais aussi de commencer à prendre en main les outils pour, vous aussi, co-créer des solutions en intelligence collective. Au programme : 11h à 14h – Exposition sur le design hospitalier. 14h à 15h – Pitchs & table ronde 15h à 17h – Ateliers participatifs : le temps de la mise en pratique ! Dans le cadre de Nantes Digital Week Hospi Grand Ouest 29 Quai François Mitterrand Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hospi Grand Ouest Adresse 29 Quai François Mitterrand Ville Nantes lieuville Hospi Grand Ouest Nantes