Amélioration des bâtiments et fiscalité locative ———————————————— Destinée aux propriétaires de biens mis en location (propriétaires bailleurs), cette conférence propose de faire le point sur les évolutions de la réglementation technique (nouveau Diagnostic de Performance Energétique…), sur les nouveautés en matière d’aides financières, et d’aborder leur impact sur la mise en location de logements (fiscalité, permis de louer…). Ecoutez le Conseiller France Rénov’ et le juriste de l’ADIL et posez leurs vos questions. Animé par l’ADIL **→ Mercredi 27 avril 2022 de 17h30 à 19h** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

