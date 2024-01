Repair Café de la Maison de l’Habitat Durable AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille, 27 janvier 2024, Lille.

Repair Café de la Maison de l'Habitat Durable Samedi 27 janvier 2024, 09h00 AMELIO | Maison de l'Habitat Durable Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !

La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair Café. Votre grille-pain ne grille plus rien ? Le réveil ne sonne plus ? La cafetière fait de l’eau ? Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer tous ces objets du quotidien qui peuvent encore vous servir.

Animé par Le Jardin des Bennes.

→ Samedi 27 janvier 2024 de 9h à 12h

Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable

AMELIO | Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr La Maison de l'Habitat Durable est ouverte à tous les habitants de la Métropole Européenne de Lille.

C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…

C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.

Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.

C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.

HORAIRES D’OUVERTURE

– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public

