L’énergie solaire, ça fonctionne même dans notre région. Mais pour réussir son projet solaire photovoltaïque, la 1ère étape est d’être bien informé et de se poser les bonnes questions. Venez écouter le spécialiste de l’association Solaire en Nord et échanger précisément sur votre projet lors d’une réunion collective. Motivation de départ, impact économique et écologique, idées reçues, arnaques, productible local, étapes clés à ne pas rater… sont une partie des nombreux points à connaître pour se lancer. Vous repartirez avec l’information précise sur votre potentiel solaire et les étapes à mener par la suite.

→ Mercredi 20 septembre 2023 de 14h à 16h

→ Mercredi 18 octobre 2023 de 14h à 16h

→ Mercredi 8 novembre 2023 de 14h à 16h

→ Mercredi 13 décembre 2023 de 14h à 16h

Les 4 sessions indépendantes se dérouleront en présentiel à la Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable obligatoire au standard de la MHD : 03 59 00 03 59 ou par mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…

C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.

Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.

C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.

– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public

