Atelier « Bien chez soi » (adaptation du logement à la perte d’autonomie, maintien à domicile)

La perte d’autonomie due au vieillissement ne doit pas empêcher le maintien à domicile des personnes concernées. C’est pourquoi l’association SOLIHA, opérateur AMELIO, propose un atelier « Bien chez soi », à la fois pratique et ludique visant à sensibiliser les séniors aux problématiques de l’aménagement du lieu de vie, des bons gestes et des bonnes postures à tenir, des accessoires innovants qui vont permettre de mieux vivre, plus longtemps dans son logement.

Cet atelier sont destinés aux personnes retraitées autonomes de +55 ans, locataires ou propriétaires, vivant dans la métropole Lilloise. Il se décline en un cycle de 3 séances de 2 h00 environ.

Ces ateliers sont menés par une équipe composée d’un ergothérapeute, d’une conseillère en économie sociale et familiale et d’une conseillère habitat.

Séance 1 : Comment bien aménager son logement pour éviter les chutes

Séance 2 : Se faciliter la vie chez soi en utilisant des aides techniques

Séance 3 : Adapter son logement, conseils et financements

Nombre de places limité ! La participation aux trois séances de l’atelier est obligatoire.

Animé par SOLIHA

→ session 3 : Vendredi 09 juin 2022 de 14h à 16h

→ session 1 : Vendredi 26 mai 2023 de 14h à 16h

→ session 2 : Vendredi 02 juin 2023 de 14h à 16h

Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable obligatoire en appelant la Maison de l’Habitat Durable au 03 59 00 03 59.

AMELIO | Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T14:00:00+02:00 – 2023-06-09T16:00:00+02:00

Amelio