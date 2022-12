Apéro’Syndic Bénévole AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, 2 février 2023, Lille.

Apéro’Syndic Bénévole Jeudi 2 février 2023, 18h00 AMELIO | Maison de l’Habitat Durable

Atelier gratuit / Inscription préalable obligatoire

Vous êtes syndic bénévole, ou copropriétaire dans une petite copropriété… Partagez vos expériences et définissez le programme des futurs atelier du réseau handicap moteur mi

AMELIO | Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille

03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr

Apéro’Syndic Bénévole : partagez vos expériences et définissez le programme des futurs atelier du réseau

Vous êtes syndic bénévole, ou copropriétaire dans une petite copropriété…

Vous vous interrogez sur les missions du syndic, sa responsabilité, comment gérer une copropriété au quotidien, les travaux, les éventuelles mésententes entre copropriétaires.

Nous vous proposons de rejoindre le réseau d’entraide des syndics bénévoles composé de syndics bénévoles, de copropriétaires et d’une équipe de professionnels (conseillers en rénovation, juriste ARC…).

L’occasion pour vous d’échanger et de partager votre expérience, vos difficultés, vos réussites. Mais aussi, de construire un programme de bonnes pratiques à partager.

Animé par l’ARC –Association des responsables de Copropriétés

→ Jeudi 2 février 2023 de 18h à 20h

Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable obligatoire en ligne, via ce lien : https://forms.gle/1JQTMks761gcQksB6



