ANNULE / Reporté à une date ultérieure / Tout savoir sur la qualité de l‘Air de la Métropole et comment agir collectivement (Conférence) Vendredi 14 octobre, 18h00 AMELIO | Maison de l’Habitat Durable

Conférence gratuite, inscription préalable obligatoire

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France Ouvert au public

03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr

Tout savoir sur la qualité de l‘Air de la Métropole et comment agir collectivement (Conférence)

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air 2022, la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille vous invitent à une conférence pour tout savoir sur la qualité de l‘Air de la Métropole et comment agir collectivement : actions mises en œuvre par les collectivités, moyens d’action à disposition des particuliers, focus sur le chauffage au bois, outils à disposition du grand public.

Animé par la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille et Atmo Nord-Pas-de-Calais

→ Vendredi 14 octobre 2022 de 18h à 19h30

Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable



2022-10-14T18:00:00+02:00

2022-10-14T19:30:00+02:00

AMELIO